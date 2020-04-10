Российская пенсионерка накупила еды на месяц и забыла ее в автобусе

В Зеленограде 78-летней пенсионерке Людмиле С. вернули тележку с продуктами, которую она забыла в автобусе. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Женщина рассказала, что после объявления о необходимости оставаться дома в период самоизоляции, она решила купить продукты на месяц. Совершив покупки, она села в автобус, чтобы вернуться в свой микрорайон, но в пути увидела любимую аптеку и вышла, забыв тележку в салоне. Она поняла это только в аптеке, там один из посетителей предложил поехать на автобазу, так как водитель автобуса мог отвезти тележку туда.

Людмила поехала на автобазу, однако надеялась вернуть хотя бы саму тележку, без продуктов — она предполагала, что их мог забрать один из пассажиров. На автобазе ей сказали, что тележка цела — пассажиры передали сумку с продуктами водителю. Диспетчер автобазы сообщила, что собиралась обращаться в полицию, чтобы там нашли пожилого человека, забывшего покупки.

В феврале житель Череповца решил помочь пенсионерке, которую остановил сотрудник ДПС, и попал под арест. Мужчина увидел, что инспектор ДПС остановил женщину, которая перешла дорогу в неположенном месте, и счел его поведение неприемлемым. Он снял происходящее на телефон, комментируя видео оскорблениями в адрес полиции, ролик появился на YouTube. На следующий день автора задержали, ему предъявили обвинение в неповиновении и воспрепятствовании служебной деятельности полиции. В результате Гюнтер был приговорен к 20-дневному административному аресту.

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