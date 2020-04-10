Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти

ОПЕК+ согласовала новую сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

В рамках соглашения добыча в первые два месяца будет составлять 10 миллионов баррелей нефти в сутки.

По его словам, сделка будет длиться до 1 мая 2022 года. В ней будут участвовать 23 страны.

Новак уточнил, что Россия не исключает принятия дополнительных мер на рынке нефти в случае необходимости или более быстрого восстановления добычи. «Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет меняться», — отметил он.