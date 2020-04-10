Супермодель набрала 15 килограммов в изоляции и заявила о желании потолстеть еще

Американская модель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс набрала 15 килограммов в изоляции из-за пандемии коронавируса и призналась в желании потолстеть еще. Об этом она сообщила в интервью журналу Harper's Bazaar, запись которого появилась в ее Instagram-аккаунте.
46-летняя знаменитость в шестиминутном ролике рассказала о своем питании во время карантина. Так, утром она пьет черный кофе без сахара, молока и сиропа. Помимо этого, в ее меню входят бублики со сливочным сыром, жареный бекон и чипсы разных вкусов. Бэнкс также отметила, что часто заказывает доставку еды, а именно традиционное мексиканское блюдо тако.
Супермодель заявила, что поправилась на 15 килограммов, а затем добавила, что планирует продолжать питаться таким же образом.
Бэнкс также пообещала, что когда-нибудь сбросит лишний вес, но точно не в ближайшее время.
В апреле самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер показала роскошную жизнь во время карантина. Она опубликовала серию фотографий своего обеда, состоящего из бургеров и картошки фри. На других кадрах Дженнер также демонстрирует, как загорает на шезлонге возле бассейна, а затем снимает бурлящую воду в джакузи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения