Супермодель набрала 15 килограммов в изоляции и заявила о желании потолстеть еще

Американская модель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс набрала 15 килограммов в изоляции из-за пандемии коронавируса и призналась в желании потолстеть еще. Об этом она сообщила в интервью журналу Harper's Bazaar, запись которого появилась в ее Instagram-аккаунте.

46-летняя знаменитость в шестиминутном ролике рассказала о своем питании во время карантина. Так, утром она пьет черный кофе без сахара, молока и сиропа. Помимо этого, в ее меню входят бублики со сливочным сыром, жареный бекон и чипсы разных вкусов. Бэнкс также отметила, что часто заказывает доставку еды, а именно традиционное мексиканское блюдо тако.

Супермодель заявила, что поправилась на 15 килограммов, а затем добавила, что планирует продолжать питаться таким же образом.

Бэнкс также пообещала, что когда-нибудь сбросит лишний вес, но точно не в ближайшее время.

В апреле самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер показала роскошную жизнь во время карантина. Она опубликовала серию фотографий своего обеда, состоящего из бургеров и картошки фри. На других кадрах Дженнер также демонстрирует, как загорает на шезлонге возле бассейна, а затем снимает бурлящую воду в джакузи.

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