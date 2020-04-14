Силовикам дадут миллиарды рублей на борьбу с коронавирусом

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,66 миллиарда рублей силовым ведомствам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Минобороны получит из резервного фонда 2,3 миллиарда рублей, Росгвардия — 21,8 миллиона, Федеральная служба безопасности (ФСБ) — 120,7 миллиона, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) — 223,4 миллиона рублей.

Тем же указом выделяются 284,4 миллиона рублей Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и 194,8 миллиона — управлению делами президента. Отчитаться о расходах все ведомства должны до 1 августа текущего года.

Ранее 14 апреля президент страны Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета анонсировал новые меры поддержки экономики в дополнение к тем, на которые уже решено потратить 1,2 процента ВВП. Он не исключил, что для борьбы с эпидемией могут быть задействованы военные.

В свою очередь группа экономистов, среди которых — профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, предложили запустить программу количественного смягчения, чтобы раздать деньги россиянам для поддержания спроса. По их мнению, поддержку следует довести до 4-6 процентов ВВП. К примеру, в апреле-мае они предложили выплатить каждому гражданину по десять тысяч рублей.

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