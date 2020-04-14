Российские работодатели задумались о снижении зарплат

Чуть больше четверти российских работодателей задумались о снижении зарплат своим сотрудникам в ближайшие полгода. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ежеквартальное исследование сервиса hh.ru.

Согласно данным аналитиков, 27 процентов компаний запланировали уменьшение зарплат в ближайшие шесть месяцев. Еще 30 процентов рассчитывают сохранить их на прежнем уровне. 23 процента опрошенных заявили, что жалования уже уменьшили.

Кроме того, примерно в трети компаний ожидают сокращений. 12 процентов работодателей выразили уверенность в том, что штат придется уменьшить, еще 25 процентов допустили такую возможность. При этом 22 процента опрошенных не собираются менять количество сотрудников, а 21 процент нацелен на пополнение штата.

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