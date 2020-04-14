Цены на нефть упали

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,4 процента, до 29,38 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса нефти WTI также потеряла 7,41 процента, достигнув отметки в 20,75 доллара за баррель.

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8 апреля цена на нефть марки Brent взлетела — до уровня 32,67 доллара за баррель. Тогда баррель нефти американской марки WTI стоил 24,99 доллара.

В начале марта на мировом рынке нефти разразилась ценовая война. Поводом стал выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. В результате стоимость нефти резко обвалилась и пробила минимальное значение за почти 20 лет.

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