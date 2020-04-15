Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал конспирологические теории о возникновении коронавируса. Об этом он порассуждал в интервью «Коммерсанту».

Глава ведомства пояснил, что читал официальные заявления США и Великобритании, обвинивших Китай в несвоевременном оповещении об эпидемии. При этом, по его словам, в Вашингтоне продолжается противостояние демократов и республиканцев: так, первые ставят в вину президенту Дональду Трампу то, что он не придал значения потенциальной угрозе.

Лавров вспомнил и другие недоказанные версии о пандемии коронавируса. В частности, он сослался на статью Daily Mail, в которой утверждалось, что Пентагон финансировал программу экспериментов над летучими мышами в лаборатории в китайском Ухане. Также есть теории про других животных и про военные спортивные игры в Ухане, куда ездила американская делегация и жила в самой близкой к этому рынку гостинице, напомнил министр.

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По мнению главы ведомства, этими версиями необходимо заниматься «без эмоций, с холодной головой, сопоставляя факты, в интересах лучшего понимания генезиса кризиса и извлечения уроков на будущее». Он счел неправильным изучать теории для того, чтобы очернить конкурентов на мировой арене.

В ходе той же беседы глава МИД назвал число оставшихся за границей россиян. По его оценке, примерно 35-36 тысяч россиян остались за рубежом и хотят вернуться в Россию.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 15 апреля, в мире более 2,016 миллиона зараженных коронавирусом, из них 130 тысяч скончались, более 504 тысяч излечились. Наибольшее число инфицированных находятся в США, Испании, Италии, Германии и Франции. Россия — на 15-м месте по числу заражений. В стране коронавирус выявили у 24 490 человек, 198 — умерли, более 1900 — выздоровели.

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