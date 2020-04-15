Лавров назвал число оставшихся за границей россиян

По оценке МИД России примерно 35-36 тысяч россиян остались за рубежом и хотят вернуться в Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35–36 тысяч человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать. Как вы знаете, из них приоритет отдается тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января 2020 года», — приводит издание его слова.

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Глава дипломатического ведомства рассказал, что среди тех, кто ищет возможности вернуться, оставшись за рубежом из-за пандемии, есть те, кто выехал из России не с целью пожить в другой стране,а для лечения или реабилитации. Лавров подчеркнул, что такими случаями МИД занимается «вручную».

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14 апреля сообщалось, что составлен предварительный график вывозных рейсов для находящихся за рубежом россиян. Приоритет в нем отдан тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания не ранее 1 января 2020 года.

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