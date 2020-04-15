Кремль прокомментировал статью NYT о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью газеты The New York Times, в которой эпидемию коронавируса в США связали с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 апреля.

Песков выразил сожаление в связи с тем, что «такие уважаемые издания публикуют все больше ерунды». Он также подчеркнул, что в Москве не считают подобные публикации заслуживающими какой-то реакции.

14 апреля NYT опубликовала статью, в которой говорилось о важной роли российского президента в распространении фальшивой информации о заболеваниях и эпидемиях. Якобы таким образом российское руководство намеревалось «развалить американское здравоохранение».

В МИД России призвали Вашингтон привлечь газету The New York Times (NYT) к ответственности за дезинформацию. Официальный представитель внешнеполитического ведомства назвала статью «шедевральной дезой».

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