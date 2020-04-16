Более 180 граждан доставили до дома из аэропорта Шереметьево

Правительство Московской области обеспечило перевозку до дома из аэропорта Шереметьево более 180 пассажиров, прилетевших 15 апреля рейсом из Нью-Йорка. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 16 апреля.
В перевозке пассажиров задействовали более 20 автобусов. Все прилетающие граждане обязаны соблюдать двухнедельный карантин, говорится в сообщении.
Минтранс Московской области осуществляет перевозку до места жительства не только жителей столичного региона, но и соседних областей. Для транспортной работы подготовлено 40 автобусов, которые проходят дезинфекцию и санитарную обработку.
Всего 2 по 15 апреля Минтранс организовал доставку более 3,2 тысячи пассажиров, прибывших из зарубежных стран.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев усилил меры по борьбе с распространением нового коронавируса в регионе. В частности, был продлен режим всеобщей самоизоляции до конца апреля, а также введен пропускной режим для передвижения на транспорте.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения