Объем экспресс-доставки «Пятерочки» преодолел отметку в 10 тысяч заказов в день

Введенный в стране режим карантина привел к росту спроса на доставку продуктов. Многие давно существующие сервисы не справляются с входящим потоком заявок, поэтому для покупателей, находящихся на самоизоляции, крупные торговые сети ускоренными темпами развивают пилотные проекты по доставке продуктов.

Количество доставленных заказов экспресс-доставки торговой сети «Пятерочка» в сутки достигло 10 тысяч и продолжает увеличиваться, сообщает пресс-служба X5 Retail Group. По сравнением с февралем 2020 года, количество заказов выросло в 17 раз.

В сообщении отмечается, что пилотный проект экспресс-доставки осуществляется с опережением графика для того, чтобы помочь большему числу покупателей, находящихся на самоизоляции. На данный момент, доставка доступна из 115 магазинов торговой сети в Москве, что покрывает более 90 процентов домохозяйств столицы. Доставка также доступна в Казани и осуществляется из 9 магазинов.

В компании отмечают также, что, если повышенный спрос превысит текущие ожидания компании, количество магазинов с опцией доставки в 2020 году может быть увеличено до 500 в 10 крупнейших городах России.

«Наша технология позволяет за несколько дней подготовить любой розничный магазин сети для выполнения онлайн-заказов», — прокомментировал новость директор по цифровым дистанционным сервисам X5 Retail Group Владимир Холязников. «В условиях сложной эпидемиологической ситуации мы смогли перестроить наши бизнес-процессы, существенно нарастить мощности, благодаря чему уже 10 тысяч наших клиентов в день могут, не выходя из дома, получать необходимые продукты из “Пятерочки”», — подчеркнул он.

В сообщении компании также сообщается о том, что ускоренное развитие сервиса требует активного привлечения новых сотрудников, поэтому «Доставка. Пятерочка» объявляет о срочном найме сборщиков заказов в магазины. Для многих жителей — это возможность получить работу рядом с домом, официальное трудоустройство и социальный пакет.

Пилот экспресс-доставки на базе магазинов «Пятерочка» был запущен в 2019 году на базе двух магазинов торговой сети. На начало марта 2020 года доставка работала из 30 торговых точек. Для реализации проекта было разработано собственное программное обеспечение, которое охватывает все операционные и вспомогательные процессы проекта. ИТ-система интегрирована с инфраструктурой Х5, что позволяет за считанные часы подключать новые магазины к сервису и отслеживать товарные остатки практически в режиме реального времени.

Для некоторых категорий граждан действует бесплатная доставка, в частности для пожилых и ограниченных в передвижении покупателей. Оплатить товары можно только в приложении с помощью банковской карты. На товары действуют все федеральные и региональные акции.

Для доставки привлекаются профессиональные партнерские службы, которые специализируются на сегменте продуктов. Доставка производится с соблюдением всех необходимых санитарных норм и положений.