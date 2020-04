Популярная модель сфотографировалась обнаженной ради защиты животных

Популярная модель и звезда реалити-шоу Индия Рейнольдс (India Reynolds) сфотографировалась обнаженной для социальной кампании, направленной на защиту животных. Об этом сообщает Daily Mail.

На опубликованном кадре девушка позирует полностью обнаженной для зоозащитной организации Peta. На каждой части тела модели написано слово, называющее ее: плечо («shoulder»), ребра («ribs»), бедро («round»). Напечатанный помимо этого на снимке лозунг «All animals have the same parts. Have a heart: go vegan» («У животных такое же тело, как у тебя. Будь добрее: стань веганом») призывает общество пересмотреть взгляды на питание, исключив из рациона продукты животного происхождения.

Известно, что Рейнольдс уже долгое время придерживается такого типа питания. «Если вы не едите собак, зачем есть коров и свиней?» — отметила она. Ее ценности разделяют такие знаменитости, как Люси Уотсон, Памела Андерсон, сэр Пол Маккартни и многие другие, также принявшие участие в съемках для Peta.

В марте звезда реалити-шоу и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) также снялась обнаженной для Peta. Тогда кампания была направлена на закрытие океанариумов, Коллинз запечатлели в ванне без одежды.

