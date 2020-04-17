Воробьев рассказал о поддержке строительной отрасли

Девелоперские компании должны подготовиться к открытию строительных работ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в Instagram.
«Эта отрасль имеет особое значение и для людей, и для нашей экономики. В ней работает более 300 тысяч человек одновременно. В стройке у нас с вами 1,5 тысячи домов», — сказал он.
Воробьев подчеркнул, что по распоряжению российского президента процент ставки по ипотеке снижается до 6,5 процента. «То есть ипотека станет более доступной и ляжет меньшим бременем на семейный бюджет», — отметил губернатор.
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Кроме того, по словам Воробьева, в области сохраняются льготные программы для приобретения жилья. В частности, речь идет о социальной ипотеке для врачей, педагогов и молодых ученых.
«Отдельная программа по обманутым дольщикам. Там тоже приняты очень важные решения о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков. Это позволит нам завершить долгострой в том графике, который был запланирован», — заключил он.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения