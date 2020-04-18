Су-25 случайно выпустил ракету и убил четырех человек

Штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил Чада по ошибке выпустил ракету рядом с французским лайнером С-130H. Об этом в Twiter пишет пользователь Rebecca Rambar.

На опубликованных в пятницу, 17 апреля, кадрах самолет, стоящий в аэропорту Нджамены, случайно запускает ракету. Она пробивает пустую автоцистерну перед тем, как попасть в дом заместителя командующего президентской гвардией. В результате погибли двое детей и двое взрослых.

В 2018 году пилот истребителя Военно-воздушных сил Испании по ошибке выпустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии. В итоге ракету найти не смогли. Таллин не смог отследить траекторию ее полета из-за технических особенностей радара. Военного признали виновным в «неточном исполнении обязанностей» и назначили минимальное наказание за незначительное нарушение дисциплины.

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