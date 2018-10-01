По ошибке запустившего ракету над Эстонией пилота наказали

Пилот истребителя Военно-воздушных сил Испании, который по ошибке выпустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии, получил минимальное наказание. Об этом сообщила газета El País.

ВВС рассматривали две версии произошедшего: техническую неисправность и человеческий фактор. Выяснилось, что системы истребителя не отказывали, халатность пилота доказали.

Мужчину не уволили потому, что учли смягчающие обстоятельства. Так, инцидент не привел ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу, хотя ракета могла задеть один из трех самолетов, участвовавших в маневрах. Кроме того, оказалось, что летчик настолько сильно беспокоился за соблюдение техники безопасности остальными пилотами, что просто забыл сам следовать правилам.

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Военного признали виновным в «неточном исполнении обязанностей» и назначили минимальное наказание за незначительное нарушение дисциплины. Максимально за такой проступок можно получить штраф в размере недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon случайно выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» в небе над Эстонией 7 августа. Премьер-министр страны назвал инцидент весьма прискорбным и неприятным.

В итоге ракету найти не смогли. Сообщалось, что Эстония не смогла отследить траекторию ее полета из-за технических особенностей радара.

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