Боец UFC зарекся выступать после 36 и пожертвует мозг ученым

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Пауло Коста высказался относительно последствий ударов в голову в современных единоборствах. Его слова приводит Bloody Elbow.

В интервью порталу 28-летний спортсмен отметил, что серьезно относится к своему здоровью и не планирует выступать после 36. «Мы знаем, что мозг состоит из клеток, которые не восстанавливаются. Их можно только потерять. С возрастом их количество падает, рефлексы ухудшаются. Я читаю об этом. Я хотел бы состояться в спорте как можно быстрее, выиграть все, что можно. Когда меня не станет, хотел бы, чтобы мой головной мозг достался ученым», — заявил Коста.

Бразилец отметил, что несмотря на серьезность вопроса, сегодня у медиков недостаточно данных о повреждениях мозга в поединках MMA. По мнению Косты, это связано с тем, что каждый боец по-разному переносит удары в голову. «Нужно стараться минимизировать ущерб, драться таким образом, чтобы не получать много урона. На тренировке я всегда пользуюсь защитным шлемом, спаррингую в боксерских перчатках», — заключил бразильский боец, выступающий в среднем весе.

Коста известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Свой последний поединок бразилец провел против кубинца Йоэля Ромеро и одержал победу судейским решением. Коста пропустил 125 ударов за три раунда.

Коста не знает поражений в MMA. На его счету 13 побед в 13 поединках.

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