МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. Об этом пишут «Известия».

Так, МВФ предусмотрел отсрочку платежей общей суммой более миллиарда долларов, а кредиторы-государства — более 20 миллиардов долларов. Причиной стали экстремальные условия в мировой экономике, которые были вызваны пандемией коронавируса. Средства фонда будут пополняться за счет добровольных взносов стран — участников МВФ, включая Великобританию, Японию и Китай.

По инициативе главы фонда Кристалины Георгиевой, средства другого подотчетного МВФ траста, который выполняет задачи по снижению бедности в «третьем мире», должны быть увеличены до 17 миллиардов долларов. При этом ресурсы фонда, которые могут выделить на кредитование, составляют триллион долларов.

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Однако Георгиева полагает, что этого мало: финансирование срочных нужд развивающихся стран может потребовать «триллионы». Сейчас фонд рассматривает возможность дополнительного выпуска специальных прав заимствования (СДР), особой денежной единицы фонда, привязанной к корзине основных валют.

Ранее Георгиева сообщила, что коронавирус вынудил уже 100 стран мира обратиться в фонд за экстренной кредитной помощью. Она отметила, что обычно МВФ ставит жесткие условия странам, которым выдает займы, однако в нынешней ситуации она попросила лишь платить врачам и медсестрам, а также убедиться, что системы здравоохранения функционируют и люди получают медицинскую помощь.

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