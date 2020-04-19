Умер заподозренный в России в реабилитации нацизма латышский легионер СС

Латышский легионер СС, бывший депутат Сейма Латвии Висвалдис Лацис скончался на 97-м году жизни. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает BB.LV.

Лациса призвали в латышский легион СС в 1943 году. В результате разгрома Великогерманского рейха он оказался в плену, однако позже был репрессирован.

В послевоенные годы Лацис учился в Латвийском сельскохозяйственном институте, однако позже начал изучать английскую филологию в Латвийском университете. После этого бывший легионер ушел в политику. Его дважды избирали в Сейм: от Союза «зеленых» и крестьян.

Лацис участвовал в шествиях в Риге, которые ежегодно проводятся 16 марта в честь дня памяти латышских легионеров. Также в 1995 году его наградили орденом Трех звезд четвертой степени.

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В 2017 году экс-депутат переиздал книгу «Латышский легион в свете истины». В ней он одобрил деятельность карателей в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. В связи с этим Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по статье о геноциде во время Великой Отечественной войны, а также о реабилитации нацизма.

Следствие заподозрило Лациса в формировании у читателей ложного представления о латышских легионерах, которые, по мнению автора книги, не имели отношения к преступлениям, осужденным в ходе Нюрнбергского процесса.

В марте стало известно, что Следственный комитет России детально изучит список ветеранов Латышского легиона СС из доклада фонда «Историческая память» и фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки. Проверка пройдет в рамках расследуемых уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом.

СКР уже проверяет более 50 лиц на причастность к преступлениям нацистов. Среди них — легионеры Латышского СС.

16 марта были обнародованы имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, проживающих в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.

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