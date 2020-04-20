Минздрав одобрил препарат компании BIOCAD для лечения меланомы

Применение первого российского оригинального PD-1 ингибитора Фортека® (МНН – пролголимаб) для терапии одного из наиболее агрессивных видов рака — метастатической или неоперабельной меланомы одобрено Министерством здравоохранения России. Механизм действия пролголимаба заключается в восстановлении способности иммунной системы человеческого организма бороться с опухолью. Лекарственное средство производится биотехнологической компанией BIOCAD, о чем «Ленте.ру» сообщили в компании.

Пролголимаб — первый PD-1 ингибитор, представляющий собой моноклональное антитело изотипа IgG1 с Fc-фрагментом, модифицированным методом генной инженерии. Механизм действия ингибиторов PD-1 направлен на восстановление способности Т-лимфоцитов распознавать и уничтожать злокачественные клетки, в результате чего иммунная система человека снова начинает бороться с опухолью.

«Развитие собственных компетенций в такой сфере промышленности, как фармацевтика, — одно из важнейших направлений для нас. Вывод на рынок российских оригинальных продуктов говорит о том, что отечественные производители, научно-исследовательские институты, биотехнологические компании, как в случае с BIOCAD, способны сделать эту область более конкурентоспособной, а также развивать экспортный потенциал», — отметил первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.

По данным ВОЗ, меланома кожи составляет около 3-4 процента от всех онкологических заболеваний взрослых., а к 2025 году число заболевших меланомой кожи в мире увеличится на 25 процентов. В России, по данным справочника «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 г.», в 2018 году при первичном обращении к онкологу меланома кожи в 19 процентах случаев выявлялась уже на запущенных стадиях, что обусловливает неблагоприятный прогноз и низкую выживаемость пациентов.

«Мы рады, что BIOCAD может предложить новую опцию для лечения пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. Пролголимаб является уникальным препаратом с точки зрения его структуры: это первый PD-1 ингибитор на основе моноклональных антител IgG1 c дополнительными модификациями его эффекторных свойств. Регистрация первого российского оригинального PD-1 ингибитора стала важным этапом развития иммуноонкологии и лечения пациентов со злокачественными новообразованиями», — рассказал генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

«На протяжении десятилетий вера онкологов, да и простых людей, кто косвенно или напрямую коснулся проблемы рака, часто от безысходности сводилась к вере в таинственную силу самой иммунной системы. И вот наступило время, когда эта вера перестала быть слепой. Но для этого мысли человека пришлось пройти огромный путь от самой веры до создания лекарств, способных помочь иммунной системе осуществить наяву это чудо», — прокомментировал новость профессор, руководитель отделения биотерапии НМИЦ онкологии имени Блохина Лев Вадимович Демидов.

«Этот метод позволит нам расширить наши возможности по лечению больных, самое главное — тех больных, у которых обычная, классическая лекарственная терапия - химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия не имела большого успеха», — добавил заместитель директора, заведующий отделением клинической фармакологии НМИЦ имени Блохина Минздрава России, профессор, председатель Российского общества клинической онкологии Сергей Тюляндин.

Согласно данным исследования, которое в марте 2020 года провел ВЦИОМ в 80 регионах страны среди 1600 респондентов, большинство граждан страны (66 процентов) полностью доверяют или скорее доверяют российским препаратам (12 и 54 процента опрошенных соответственно), причем для многих из них это доверие основывается на личном опыте (70 процентов), примерно у четверти россиян — на знании врачей (26 процентов), у каждого пятого — на мнении знакомых (21 процент). Более трети опрошенных (38 процентов) заявили, что мнение врача является для них ключевой характеристикой, влияющей на доверие к препарату, наряду с эффективностью лекарства (36 процентов). Шесть россиян из десяти (61 процент) готовы принимать назначенные врачом отечественные лекарства.

