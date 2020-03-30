Противоопухолевые препараты компании BIOCAD впервые зарегистрированы в Европе

Два противоопухолевых препарата — Acellbia (МНН: ритуксимаб) и Herticad (МНН: трастузумаб), производства компании BIOCAD получили первое европейское регистрационное удостоверение в Боснии и Герцоговине. Регистрация получена при поддержке партнера ICM d.o.o и действует 5 лет. Первые поставки планируется начать уже в июне 2020 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Регистрационные процессы стартовали в декабре 2018 года. За это время была проведена тщательная экспертиза документального досье препаратов и качества образцов лекарственных средств. Согласно законодательству, для этого используется первая коммерческая серия препарата для реализации. В итоге Агентство по обороту лекарственных средств и медицинских изделий (Drug Agency) приняло положительное решение по регистрации двух препаратов: Acellbia (МНН: ритуксимаб) и Herticad (МНН: трастузумаб).

После завершившегося процесса регистрации BIOCAD займется организацией поставок, а ICM d.o.o будет отвечать за реализацию препаратов в Боснии и Герцоговине. Распространение планируется проводить преимущественно через государственные тендеры и оптовые продажи онкологическим центрам. Старт продаж и ценообразование во многом зависят от тендеров, однако есть вероятность, что при согласовании с партнером поставки будут запущены уже в этом году.

Генеральный директор ICM d.o.o Никола Росич выразил удовлетворение от того, что регистрация российских препаратов прошла успешно. «Их выход на рынок Боснии и Герцеговины позволит значительно сэкономить средства в Фонде медицинского страхования, а пациенты в то же время смогут получать более эффективное лечение», — добавил руководитель стратегического партнера компании BIOCAD в регионе.

Согласно последним данным ICM d.o.o, емкость рынка ритуксимаба и трастузумаба в стране составляет 12,7 миллиона долларов США. Предполагается, что продажи российских препаратов могут стартовать уже в июне 2020 года и существенно снизить расходы государственного бюджета на противоопухолевую терапию.

«Анализируя международные рынки для запуска препаратов, мы видим, что наши продукты востребованы, — рассказал генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов. — Поэтому параллельно мы ведем регистрационные процессы в разных странах Европы. Например, после успешной регистрации в Боснии и Герцоговине, мы с этим же партнером планируем получить доступ к рынку Сербии. Это важные шаги на пути к одной из ключевых задач нашей компании — сделать качественную терапию доступной по всему миру».

