Сотрудники BIOCAD исполнят 100 желаний тяжелобольных детей

Сотрудники биотехнологической компании BIOCAD реализуют проект «100 дней на мечту», суть которого состоит в том, чтобы за 100 дней до Нового года исполнить 100 желаний неизлечимо больных детей, подопечных благотворительного фонда «Вера». За прошедшие 30 дней с начала реализации проекта исполнено 17 самых заветных желаний маленьких пациентов, говорится в сообщении компании. Недавно к проекту присоединился фонд «Шаг навстречу».

На исполнение желаний детей с неизлечимыми заболеваниями компания решила направить средства, выделенные на новогодний корпоратив. Коллектив решение компании о замене корпоративного праздника социальным проектом поддержал, и сотрудники активно стали записываться в небольшие группы, работающие над мечтой ребенка.

В исполнении желаний 17 подопечных фонда приняли участие 50 человек, одно желание выполняет группа в составе от 5 до 15 человек.

«На мой взгляд формат корпоративного новогоднего праздника себя изжил, — комментирует решение отказаться от привычного празднования вице-президент по HR Александра Глазкова. — Мы стали думать, а что может принести действительную радость нашей команде? И поняли, что возможность дарить подарки дает людям намного большее удовольствие и радость, чем принимать подарки. Эта идея оказалась вдохновляющей не только для нас, но и наших партнеров, которые воодушевились возможностью творить праздники для больных детей и присоединились к проекту. На днях воплощать мечты вместе с нами выразили желание коллективы технологической образовательной компании Modum Lab, тренинговой речевой компании IGRO и ресторанов Stroganoff group».

Первым желанием, принятым волонтерами в работу, стала мечта Валерия из Астрахани познакомиться со своим любимым блогером, а также получить ноутбук для улучшения собственного ютуб-канала. Несмотря на свою болезнь, Валерий мечтает стать известным ютубером, съездить к морю и быть полезным людям. Для фаната автомобильных гонок Евгения ребята организовали поездку в Сочи на суперкубок «Формулы-1». Вика из Краснодара стала принцессой организованного специально для нее грандиозного мыльного шоу.

Сейчас на установочной странице «100 дней на мечту» размещены мечты детей, к выполнению которых можно присоединиться в режиме онлайн. 14-летний Ваня из Тюмени мечтает работать в Яндексе, девятилетняя Ника из Петербурга хочет стать художником, а Леша из Петрозаводска побывать в Талви Уокко, резиденции карельского Деда Мороза. Сотрудники BIOCAD и партнеров уверены, что способны исполнить каждое такое заветное желание.

«Ребенок, который тяжело болен, все равно остается ребенком. Так же, как и его здоровым сверстникам, ему хочется играть, общаться с друзьями, смотреть мультики и, конечно, мечтать. — говорит Ирина Черножукова, руководитель проекта «Помощь детям» программы «Адресная помощь неизлечимо больным людям» фонда помощи хосписам «Вера». — Мы очень рады, что нашлись неравнодушные люди, готовые эти мечты исполнить — зажечь искры радости в сердцах детей, помочь поверить в чудо их родителям и дать им возможность почувствовать, что они не одиноки».