750 миллионов рублей направят на борьбу с коронавирсуом в Подмосковье

На борьбу с коронавирусом в Подмосковье выделят почти 750 миллионов рублей, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его цитирует РИАМО в понедельник, 20 августа.

«Эти средства пойдут на создание и модернизацию больничных коек, обеспечение медучреждений кислородом. Также будут закуплены средства индивидуальной защиты для медработников», — рассказал Брынцалов.

Брынцалов призвал жителей оставаться дома, чтобы снизить скорость распространения нового вируса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что до конца апреля для пациентов с Covid‑19 будут подготовлены свыше 7,5 тысячи коек. Все они будут оснащены кислородом или аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также он анонсировал возобновление строительных работ.

До конца апреля в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома разрешается только по уважительной причине, к примеру, для покупки продуктов или выгула собаки. Пожилые люди могут рассчитывать на помощь волонтеров и социальных служб.

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