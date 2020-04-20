750 миллионов рублей направят на борьбу с коронавирсуом в Подмосковье

На борьбу с коронавирусом в Подмосковье выделят почти 750 миллионов рублей, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его цитирует РИАМО в понедельник, 20 августа.
«Эти средства пойдут на создание и модернизацию больничных коек, обеспечение медучреждений кислородом. Также будут закуплены средства индивидуальной защиты для медработников», — рассказал Брынцалов.
Брынцалов призвал жителей оставаться дома, чтобы снизить скорость распространения нового вируса.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что до конца апреля для пациентов с Covid‑19 будут подготовлены свыше 7,5 тысячи коек. Все они будут оснащены кислородом или аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также он анонсировал возобновление строительных работ.
До конца апреля в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома разрешается только по уважительной причине, к примеру, для покупки продуктов или выгула собаки. Пожилые люди могут рассчитывать на помощь волонтеров и социальных служб.