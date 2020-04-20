В России следователи займутся издевающимися над учителями школьниками

Следователи начнут отслеживать случаи издевательства над учителями в ходе онлайн-занятий, за так называемые пранки школьников могут привлечь к ответственности, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ее слова приводятся в понедельник, 20 апреля, на сайте надзорного ведомства.

Она уточнила, что Следственный комитет наладил взаимодействие с Министерством просвещения для мониторинга подобных ситуаций. По ее словам, в ряде случаев авторы оскорбительных видео могут быть наказаны в рамках уголовного кодекса.

«Все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые пранки в отношении педагогов и преподавателей», — сказала Петренко.

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Она добавила, что подобные неэтичные действия осуществляют и взрослые пользователи. Это отрицательно сказывается на образовательном процессе, подчеркнула представитель ведомства.

Большинство российских школ из-за распространения коронавируса перевели учащихся на дистанционное обучение. Некоторые педагоги высылают детям только конспекты занятий и задания, а другие — ведут онлайн-занятия. 9 апреля один из таких уроков в калужском лицее прервал порнофильм. Об этом рассказала на своей странице в Facebook мать одного из учеников. «Я не ханжа, мой ребенок знает, откуда берутся дети, но это за гранью», — написала она.

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