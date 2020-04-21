Работу первых российских салонов красоты во время пандемии показали на видео

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В Сахалинской области во время пандемии коронавируса открылись салоны красоты. Работу некоторых из них сняли на видео, кадры приводит RT.

Постановлением губернатора с понедельника, 20 апреля, в Южно-Сахалинске возобновили работу некоторые общественные заведения: магазины, передвижные точки питания и автошколы. В числе открывшихся оказались и 77 парикмахерских и салонов красоты.

На опубликованном ролике показаны несколько мастеров, принимающих клиентов, администраторы, замеряющие у них температуру, а также санитарная обработка помещений.

Администратор одного из салонов поделилась особенностями работы во время режима самоизоляции. По ее словам, в первую очередь пришедший клиент надевает бахилы и обрабатывает руки антисептиком. Затем он замеряет температуру и подтверждает, что не находится на принудительной самоизоляции.

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Отмечается, что посещать салоны красоты можно только по предварительной записи. Больше двух человек единовременно в заведение не пускают. После каждого клиента установлен получасовой перерыв, во время которого проводится обработка инструментов.

По последним данным, в Сахалинской области подтверждено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В апреле в Москве оштрафовали первый салон красоты за работу во время режима самоизоляции. Его владелице назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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