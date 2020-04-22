Таинственный российский предприниматель раздал продукты многодетным северянам

Бизнесмен из ямальского города Губкинский закупил 20 продуктовых наборов и с помощью волонтеров передал их многодетным северянам. Сюжет об этом вышел на телеканале «Россия-1 Ямал».

Наборы состоят из круп, молока, чая, консервов, сладостей и других продуктов. Их получат нуждающиеся семьи из списка, составленного управлением социальной защиты населения.

Сам мужчина пожелал сохранить анонимность. «Главное — помогать людям, которые в этом нуждаются», — сказал журналистам таинственный предприниматель.

В начале апреля стало известно еще об одном ямальском бизнесмене, который помогает нуждающимся в период пандемии коронавируса. Темур Мелибоев начал бесплатно развозить хлеб пенсионерам и многодетным семьям.

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