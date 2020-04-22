Подмосковным водителям начали раздавать медицинские маски

В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки цифровых пропусков. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 22 апреля.

Соответствующее решение принял губернатор региона Андрей Воробьев. На данный момент заготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых по две маски.

В ближайшее время маски начнут раздавать во всех муниципалитетах региона. Средства индивидуальной защиты также можно получить у волонтеров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, в супермаркетах и больницах.

В Подмосковье до конца апреля действует режим самоизоляции. Кроме того закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно призывал жителей области не выходить из дома без крайней необходимости в условиях эпидемии.

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