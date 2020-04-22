Курс рубля продолжил падать

На открытии торгов Московской биржи курс рубля продолжил падение, начатое накануне. По состоянию на 10:08, доллар стоил 77,43 рубля, а евро — 84,07 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта снижается вслед за новым обвалом на нефтяном рынке, в ходе которого сырье тестирует минимумы конца прошлого века.

Нефть марки Brent по состоянию на тот же период торгуется на уровне 16,65 доллара за баррель, а американская WTI — 10,57 доллара. С момента начала падения накануне они подешевели почти на треть.

Вместе с тем основные российские биржевые индексы, Мосбирже и РТС, открылись ростом в районе одного процента, причем первый из них вернулся на уровень начала недели.

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