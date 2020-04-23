Okko раскроет россиянам тайные сокровища Эрмитажа и секреты успеха спортсменов

Онлайн-кинотеатр Okko покажет россиянам тайные сокровища Эрмитажа — музей откроет свои запасники с экспонатами, которые не увидеть в его залах в обычное время. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть ленту «Эрмитаж. Сокровища нации» 23 апреля утром, в 9:00. Позже, в 12:00 пользователям рекомендуют эксклюзивный фильм «В поисках величия» с участием Уэйна Грецки, Пеле, Джерри Райса, Мухаммада Али, Серены Уильямс и Майкла Джордана. В нем исследуются секреты успеха в спорте через призму личных историй величайших спортсменов всех времен.

Днем, в 14:00 онлайн-кинотеатр представит передачу «Фитнес против вируса», которая обучит россиян сальсе. Позже, в 16:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом капкейка с клубникой и ванилью.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают трансляцию постановки «Реверс» Московского театра мюзикла. Режиссеры Ирина Дрожжина и Андрей Кольцов вместе с канадским хореографом Деброй Браун создали «сверхнасыщенное динамичное действо, которое не вписывается в рамки ни одного существующего театрального жанра». Позже, в 21:00 — карельскую сказку «Невеста-мышь». В 22:00 пользователям рекомендуют посмотреть романтический фильм «Счастье в конверте» с тремя удивительными историями о любви и дружбе, вере в мечту и связи поколений. Режиссером ленты выступила Светлана Суханова, в главных ролях — Федор Лещев, Ефим Каменецкий и Татьяна Самарина.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

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