Медики назвали необходимые вещи при госпитализации с коронавирусом

Медики Городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова составили список необходимых вещей в случае госпитализации с коронавирусом. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Врачи напомнили, что зараженных коронавирусом пациентов навещать в больнице нельзя. Поэтому следует заранее подготовить документы: паспорт и страховой полис. Также необходимо подготовить лекарства, которые пациент применяет для лечения «своего» хронического заболевания.
Россиянам рекомендуют взять с собой индивидуальную посуду, необходимую одежду. «Не лишним будет добавить еще средства дезинфекции», — предупреждают медики. В частности, следует взять телефон для общения с родственниками.
Сотрудники больницы подчеркнули, что сам диагноз «коронавирусная инфекция» уже является достаточным фактором стресса, поэтому готовиться к госпитализации надо очень тщательно.
Ранее замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов предложил пересмотреть критерии госпитализации пациентов с коронавирусом для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. По его словам, россиян необходимо отправлять в больницу по более конкретным признакам. В частности, он предложил госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности.
За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.