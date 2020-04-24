Януковича вызвали к следователю

Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Янукович вызывается к следователю третьего отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных военнослужащими. Экс-президент должен явиться в ГБР утром 30 апреля для получения процессуального статуса и проведения следственных и процессуальных действий.

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Янукович был свергнут и бежал в Россию в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине политика заочно приговорили к тюрьме за государственную измену.

Другой бывший украинский президент Петр Порошенко, возглавивший страну уже после победы Евромайдана, в данный момент является фигурантом минимум 15 уголовных дел. Они касаются госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность. По большинству из дел Порошенко проходит свидетелем.

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