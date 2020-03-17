Обвинения Януковича в краже миллиардов долларов назвали метафорой

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал «метафорой» и «оценочным суждением» свои обвинения в коррупции в адрес бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам адвоката бывшего президента, Луценко через представителей отказался от своих слов и заявил, что предоставленная им в мае 2018 года на Генассамблее ООН информация о якобы похищенных Януковичем 40 миллиардах долларов носила общий характер, а не касалась его лично.

Представители бывшего генпрокурора подчеркнули, что это было оценочным суждением, носящим метафорический характер.

В конце 2013 года на Украине вспыхнули массовые акции протеста после того, как правительство Януковича приостановило процесс подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Крупнейшие митинги проходили в центре Киева на Площади Независимости (Майдане Незалежности). В феврале 2014-го во время столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек. Янукович бежал в Россию. На родине его заочно приговорили к тюрьме за госизмену.

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