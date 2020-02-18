Янукович обратился к украинцам

Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с обращением к соотечественникам в связи с шестой годовщиной расстрелов на Майдане. Текст опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

В заявлении Януковича говорится, что массовые убийства в центре Киева стали «кульминацией борьбы за "светлое" будущее». Для большинства украинцев протесты на Майдане обернулись страшной трагедией, открывшей черную страницу в истории страны. Лидеры государственного переворота «начали кровавый путь на Майдане» и «перенесли его на Донбасс».

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Майдан продолжает разделять Украину: граждане, не согласные с переворотом, оказались чужими в собственной стране. Радикалы присвоили себе монополию на правду. Показательные суды над несогласными стали нормой. Экономика разрушена, народ ввергнут в нищету, уверен Янукович.

При этом первые шаги нового президента Владимира Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности, заявил Янукович. Борьба за правду и справедливость объединит «все больше сильных людей, которые по-настоящему любят Украину». «Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю», — заключил Янукович.

В конце 2013 года на Украине вспыхнули массовые акции протеста после того, как правительство Януковича приостановило процесс подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Крупнейшие митинги проходили в центре Киева на Площади Независимости (Майдане Незалежности). В феврале 2014-го во время столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек. Янукович бежал в Россию. На родине его заочно приговорили к тюрьме за госизмену.

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