России спрогнозировали рост числа ВИЧ-инфицированных после эпидемии коронавируса

После окончания эпидемии коронавируса в России может произойти вспышка ВИЧ-инфекции. Это спрогнозировали специалисты, опрошенные «Известиями».

Из-за эпидемиологической ситуации во многих российских городах серьезно сокращена работа по профилактике ВИЧ, работники СПИД-центров отправлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас эти учреждения в основном развозят лекарства и принимают только тяжелобольных. Почти полностью прекратили деятельность профильные некоммерческие организации.

Новые случаи заражения вирусом иммунодефицита не выявляются, поскольку полностью или частично приостановлено анонимное низкопороговое тестирование. Например, раньше в Татарстане в месяц проводилось около тысячи тестов, сейчас — около 200-300. В Кемерове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других городах скрининг отсутствует, рассказала глава фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа», член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве Евгения Алексеева.

Замруководителя петербургского фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов отметил, что роста числа ВИЧ-инфицированных можно ожидать на Урале и в Сибири, в частности, в Новосибирской и Кемеровской областях. Эти регионы традиционно считаются неблагополучными по этому вирусу.

Генеральный директор благотворительного фонда «Источник надежды» Алексей Тананин добавил, что на восстановление системы профилактики ВИЧ потребуется не менее полугода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!