России спрогнозировали рост числа ВИЧ-инфицированных после эпидемии коронавируса

После окончания эпидемии коронавируса в России может произойти вспышка ВИЧ-инфекции. Это спрогнозировали специалисты, опрошенные «Известиями».
Из-за эпидемиологической ситуации во многих российских городах серьезно сокращена работа по профилактике ВИЧ, работники СПИД-центров отправлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас эти учреждения в основном развозят лекарства и принимают только тяжелобольных. Почти полностью прекратили деятельность профильные некоммерческие организации.
Новые случаи заражения вирусом иммунодефицита не выявляются, поскольку полностью или частично приостановлено анонимное низкопороговое тестирование. Например, раньше в Татарстане в месяц проводилось около тысячи тестов, сейчас — около 200-300. В Кемерове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других городах скрининг отсутствует, рассказала глава фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа», член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве Евгения Алексеева.
Замруководителя петербургского фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов отметил, что роста числа ВИЧ-инфицированных можно ожидать на Урале и в Сибири, в частности, в Новосибирской и Кемеровской областях. Эти регионы традиционно считаются неблагополучными по этому вирусу.
Генеральный директор благотворительного фонда «Источник надежды» Алексей Тананин добавил, что на восстановление системы профилактики ВИЧ потребуется не менее полугода.