Подмосковье вошло в число регинов-лидеров по надоям молока

Подмосковье занимает лидирующие позиции среди регионов по надоям молока: среднесуточный надой от одной коровы в сельхозпредприятиях страны составил 17,86 килограмма. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, передает РИАМО в пятницу, 24 апреля.

«Несмотря на сложную ситуацию, наши животноводы не просто сохранили высокие показатели по надоям молока, а существенно их увеличили относительно прошлого года», — отметил министр.

Разин уточнил, что в среднем суточный надой от фуражной коровы составляет 21,1 килограмма. Среди наиболее продуктивным хозяйств он выделил предприятия Ленинского и Пушкинского городских округов.

По его словам, молочная отрасль региона выполняет важную задачу по обеспечению населения области, столицы и других субъектов РФ продукцией первой необходимости. «Отрадно, что мы являемся лидерами в этой области, ассортимент наших молочных продуктов постоянно расширяется», — заключил он.