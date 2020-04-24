Американцы поселились в российском обсерваторе и захотели домой через два дня

Туристы из США прожили в обсерваторе Калининградской области два дня и захотели улететь обратно домой. Такой информацией с порталом «Калининград.Ru» поделился губернатор российского региона Антон Алиханов.

Так, по его словам, двое американцев решили уехать, когда поняли, что им не удастся отдохнуть в городе. «Они провели тут два дня. Поселились, увидели, что никуда не выпускают, охрана по периметру. Поняли, что тут не курорт, и попросились обратно», — пояснил губернатор, добавив, что путешественники сами купили обратные билеты, после чего их сопроводили до аэропорта.

Алиханов не уточнил, откуда приехали граждане США и в каком именно обсерваторе они остановились. Он также отметил, что гости могут покинуть регион в любое время.

Как ранее сообщал портал «Калининград.Ru», с 20 апреля всех приезжающих в Калининград заставляют проходить двухнедельный карантин или помещают в специальный обсерватор. Однако некоторые туристы, прилетающие в город, не знают о принятых мерах. Им приходится сразу отправляться домой, чтобы не уходить на двухнедельную изоляцию.

Ранее, в марте, американский турист застрял в Москве из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. 26-летний Трентон Тербер должен был вылететь в Нью-Йорк из столичного аэропорта Шереметьево 30 марта, однако в этот день Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок.

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