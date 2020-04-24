В российском регионе не смогли договориться о дате начала Рамадана

В Дагестане не смогли договориться о начале Рамадана и объявили свою дату — 25 апреля, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

В республике не согласились с общепринятой на 2020 год датой 24 апреля, потому что не увидели в небе молодую луну.

23 апреля Саудовская Аравия объявила, что в этом году Рамадан и, соответственно, мусульманский пост начнется 24 апреля. Египет, ОАЭ, Иордания и многие другие страны с датой согласились. Ее поддержали и северокавказские республики России, кроме Дагестана.

Начало священного для мусульман месяца определяется при появлении в небе молодой луны. Рамадан является одним из пяти столпов ислама. На протяжении празднования верующие в дневное время отказываются от еды и питья, курения, развлечений и посвящают время молитвам и благотворительности.

20 апреля дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказала, что планирует соблюдать пост в Рамадан.

В апреле председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов потребовал от авторов сериала «Зулейха открывает глаза» извиниться перед мусульманским сообществом за использование в картине в качестве имен политических заключенных имена российских представителей мусульманского духовенства.

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