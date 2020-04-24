Президент ЮАР решил надеть медицинскую маску и запутался в ней

Президент ЮАР Сирил Рамафоса решил надеть медицинскую маску и запутался. Видео опубликовано на YouTube-канале Sm Ve.

На кадрах видно, что сначала южноафриканский лидер случайно закрыл маской себе глаза, при этом ее резинки соскальзывали с его ушей. После нескольких попыток президент смог верно надеть защитное средство.

Перед этим Рамафоса объявил, что с 1 мая в ЮАР будет ослаблен ряд карантинных мер, которые ввели 26 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа. При этом границы страны будут оставаться закрытыми. Всего в стране почти 4 тысячи зараженных, 75 человек погибли.

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В 2018 году сообщалось, что Рамафоса вернет пожертвования на свою предвыборную кампанию из-за подозрений в коррупции. Глава государства решил возвратить 35 тысяч долларов, которые ему перевела компания Bosasa. Фирма получала госконтракты на особо выгодных условиях и затем оказалась под следствием.

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