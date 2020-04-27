Китай не подтвердил отправку медиков на помощь Ким Чен Ыну

Представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан не подтвердил сообщения об отправке делегации китайских медиков на помощь лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, сообщает Reuters.

Дипломат, выступая на брифинге, заявил, что у китайских властей нет никакой информации ни о здоровье северокорейского правителя, ни о его местонахождении. Он не дал прямого ответа на вопрос о том, отправлялись ли в КНДР китайские специалисты, рассказав лишь, что Китай помог соседнему государству в борьбе с эпидемией коронавируса, отправив ему тесты для определения инфекции.

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Как сообщалось ранее, в Северную Корею направились медицинские эксперты из Китая — их целью, вероятно, была совместная работа с северокорейскими коллегами, обслуживающими главу государства.

Часть источников сообщает, что Ким находится в вегетативном состоянии после операции на сердце, другие указывают, что он жив и здоров, однако на публике пока не появлялся.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.

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