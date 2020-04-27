Стало известно о возможной причине исчезновения Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог исчезнуть после травмы, полученной в результате испытаний ракет. О возможной причине рассказал бывший представитель правящей партии Ли Чжон Хо, бежавший в США, в разговоре с южнокорейским изданием Dong-a Ilbo.

По его мнению, Ким Чен Ын мог пострадать во время испытаний различных снарядов. «Ким отсутствовал в протоколах последних испытаний ракет (...), возможно, произошел несчастный случай», — предположил Ли Чжон Хо.

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Ранее специальный советник президента Южной Кореи по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин заявил, что северокорейский лидер жив и здоров. Никаких вызывающих подозрение передвижений разведка республики не заметила.

Вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Японский журнал Shukan Gendai сообщал, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

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