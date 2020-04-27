Ребенок проткнул свой череп большими ножницами и выжил

В китайском городе Фуян, провинция Аньхой, двухлетний ребенок выжил после того, как его висок пронзили большие портновские ножницы. Об этом сообщает издание The Sun.
Пока родственники мальчика смотрели телевизор в гостиной, он забрался на табуретку, выдвинул ящик шкафа и стал играть с лежавшими там вещами. Не удержавшись, он упал с табуретки и наткнулся на ножницы, которые держал в руке. В результате они пронзили его голову.
Бабушка немедленно отвезла внука в больницу, не трогая ножницы. По словам нейрохирурга Ван Шаохуа, который осматривал ребенка, лезвия вошли в его голову на 15 миллиметров. «Мальчику очень повезло, — утверждает он. — Ножницы проткнули его череп и мозговую оболочку, но ткани мозга остались неповрежденными».
Чтобы извлечь ножницы из головы, понадобилась двухчасовая хирургическая операция. Ожидается, что ребенок полностью выздоровеет.
В 2019 году сообщалось, что трехлетняя девочка из штата Юта, США, выжила после того, как вязальная спица проткнула ей мозг. Спица прошла сквозь рот ребенка, другой ее конец торчал из затылка.