Жители Сан-Франциско толпами вышли на улицы вопреки карантину, введенному в штате Калифорния. Видео с улиц города опубликовало агентство Ruptly.

На кадрах запечатлены горожане, гуляющие по местному парку в солнечную погоду. Некоторые из них не носят ни масок, ни других защитных средств.

24 апреля компания-производитель дезинфицирующей жидкости Dettol и Cillit Bang предостерегла американцев от внутривенного или любого другого употребления их продукта. Вопросы к компании по поводу ее товаров начались после того, как президент США Дональд Трамп допустил неточность в медицинском вопросе. Он предположил, что вызываемую коронавирусом нового типа болезнь COVID-19 можно было бы лечить путем введения дезинфицирующей жидкости в организм.

По последним данным, в США более 965,9 тысячи зараженных коронавирусом. 54,8 тысячи человек погибли, а 107 тысяч — вылечились.

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