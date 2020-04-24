Американцев предостерегли от внутривенного употребления дезинфицирующей жидкости

Компания-производитель дезинфицирущей жидкости Dettol и Cillit Bang предостерегла американцев от внутривенного или любого другого употребления их продукта, сообщает Newsweek.

Британская фирма Reckitt Benckiser опубликовала официальное заявление по поводу введения санитайзеров в организм из-за начавшихся спекуляций в медиа и вопросов к ее представителям.

«Нужно ясно понимать: ни при каких условиях не стоит употреблять внутрь наши дезинфицирующие продукты (внутривенно, через рот или как бы то ни было еще», — говорится в заявлении. Там же подчеркивается, что необходимо внимательно читать инструкцию и соблюдать ее.

Вопросы к компании по поводу ее товаров начались после того, как президент США Дональд Трамп допустил неточность в медицинском вопросе. Он предположил, что вызываемую коронавирусом нового типа болезнь COVID-19 можно было бы лечить путем введения дезинфицирующей жидкости в организм — с таким вопросом он захотел обратиться к медикам, общаясь с журналистами.

Высказывание американского лидера вызвало большое возмущение как дезинформирующее: политики из Демократической партии посчитали, что из-за него могут погибнуть люди, с ними согласился британский журналист Пирс Морган. В англоязычном сегменте Twitter хэштег #disinfectant на какое-то время вышел на первое место.

В стране, по последним данным, зафиксировано более 870 тысяч случаев инфицирования; свыше 50 тысяч человек погибли, 80 тысяч вылечились. Американские власти провели более 4,6 миллиона тестирований на SARS-CoV-2. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 2,7 миллиона человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

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