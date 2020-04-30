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Ступни мужчины выросли до огромного размера из-за редкой болезни

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Кадр: TLC

Американец обратился к врачу с просьбой ампутировать его ступни, выросшие до огромного размера из-за редкой болезни. Его случаю был посвящен очередной выпуск телепередачи «Мои ноги меня убивают» на канале TLC, пишет издание Daily Mirror.

Джеффри Ортега (Jeffrey Ortega) страдает из-за синдрома Протея, который приводит к разрастанию кожи, костей, мышц, жировой ткани, кровеносных и лимфатических сосудов. Из-за этой болезни у него огромные деформированные ступни, которые при отсутствии постоянного ухода начинают пахнуть гниющим сыром. Мужчина не может найти обувь подходящего размера и вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

После 11 неудачных операций Джеффри обратился к ведущему телепередачи «Мои ноги меня убивают» — врачу Брэду Шефферу (Brad Schaeffer), специализирующемся на лечении заболеваний стоп и голени. Шеффер был поражен размером его ног. «Они выглядят, как цветная капуста, — прокомментировал он. — А некоторые пальцы на ногах Джеффа похожи на мячики для гольфа».

Врач посоветовал воздержаться от ампутации, которая, по его мнению, может быть опасна для больных с синдромом Протея. «Я видел случаи, когда кости продолжали расти даже после ампутации», — пояснил он. Вместо этого Шеффер сделал слепок ног Джеффри и изготовил для него специальные сандалии, которые, в отличие от другой обуви, не вызывают у того боли при ходьбе.

В 2018 году сообщалось, что запущенная язва на месте пореза довела жительницу британского города Бристен до ампутации ноги. Инфицированное место отекло, что затруднило кровоснабжение и привело к гангрене.

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