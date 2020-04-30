На Кубани благоустроили сотни зеленых зон

В Краснодарском крае за три года обустроили 700 зеленых зон, пишет газета «Кубанские новости».

Так, в 2017 году в регионе благоустроили 225 общественных и придомовых территорий, а в 2019-м — уже 387. Этого удалось добиться благодаря участию муниципалитетов в национальном проекте «Жилье и городская среда», отмечает издание.

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Объекты благоустраивались как за счет субсидий, так и за счет местных бюджетов и иных источников. Общий объем средств на обустройство зеленых зон составил 5,4 миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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