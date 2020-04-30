В Нижегородской области заявили о бессмысленности поездок в регион на праздники

Всем приезжающим на территорию Нижегородской области придется провести две недели на карантине. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает «Нижегородская правда».

Жители других регионов, в том числе и те, кто владеет недвижимостью на территории области, будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. Приезжающие с регистрацией в регионе смогут сделать это в домашних условиях.

«Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет», — заявил губернатор области Глеб Никитин.

Все, кто прибывают в Нижегородскую область из регионов с высоким числом зараженных коронавирусом, обязаны подписать уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В нем нужно будет указать место ее прохождения.

Данные условия не распространяются на прибывающих в регион специальным автотранспортом, в том числе на машинах скорой помощи, МЧС, полиции, службы спецсвязи и других, а также на лиц, которые могут подтвердить транзитное следование по территории области. Не нужно уходить на двухнедельную изоляцию приезжающим сотрудникам компаний, чья деятельность не приостановлена, а также водителям транспортных средств, доставляющих продовольствие и товары первой необходимости.

По состоянию на 30 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 106 тысяч. За сутки заразились более семи тысяч человек. За все время с начала эпидемии умерли 1073 пациента с коронавирусом, еще 11 619 — выздоровели.

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