Одна обнаженная фотография испортила студентке жизнь

Пользовательница Reddit рассказала историю, из-за которой ее жизнь оказалась испорчена. В 2019-м она хотела анонимно опубликовать обнаженную фотографию в сообществе Gone Wild, однако не обратила внимания на одну деталь, которая в итоге выдала ее.

Девушка вспомнила, что на первом курсе университета проиграла спор соседке по комнате и должна была опубликовать снимок своего тела. Она сделала фотографию, на которой не было видно ее лица, и выложила ее. «Я не заметила, что ноутбук подруги был открыт, и на экране был виден файл, на котором было написано ее имя и номер телефона», — поделилась юзерша.

Через пару дней ее соседке начали приходить «стремные сообщения» от неизвестных, которые решили, что это она опубликовала фотографию. Позднее несколько друзей девушки увидели пост и поняли, кто его на самом деле выложил. «Я побыстрее удалила снимок, однако вы сами знаете, что ничего нельзя стереть из интернета», — заметила девушка. Она пожаловалась, что до конца учебного года получала предложения о сексе от десятка парней за неделю. «Я была наивной и даже влюбилась в пару мальчиков, но они считали, что первое же свидание со мной должно закончиться секс-марафоном», — поведала студентка.

Девушка уехала к родителям и получила работу по специальности, на которую училась. У нее не сложились отношения с парнем, с которым она училась в школе, потому что он тоже видел ее обнаженную фотографию и не захотел «иметь дело с такой, как она». «Я в отчаянии. У меня работа мечты, но я чувствую, что хочу сбежать. Но даже так это фото будет преследовать меня», — посетовала героиня рассказа.

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