USM станет владельцем «ИКС Холдинга»

Диверсифицированная холдинговая российская компания USM договорилась о приобретении 100-процентной доли в российской многопрофильной ИТ-группе «ИКС Холдинг» через свое подразделение «ЮэСэМ Телеком». Об этом говорится в сообщении USM.

Сделка будет структурирована путем обмена долей: основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10 процентов акций «ЮэСэМ Телеком», 80 процентов акций компании останется во владении USM, еще 10 процентов — у генерального директора USM Ивана Стрешинского.

«ИКС Холдинг» войдет в состав холдинговой компании «ЮэСэМ Телеком», которая уже владеет 100 процентами акций ведущего мобильного оператора России «МегаФон».

В холдинге отметили, что это решение было естественным: компании реализуют схожие проекты в области работы с big data, цифровых услуг для потребителей, бизнеса и госструктур. «ИКС Холдинг» и МегаФон уже давно успешные стратегические партнеры: «ИКС Холдинг» — крупнейший поставщик «МегаФона» по ключевым продуктам и услугам. Кроме того, по такому же принципу внутри USM сгруппированы и другие ключевые отраслевые активы холдинга: например, «Металлоинвест» и Байкальская горная компания входят в состав «ЮэСэМ Металлоинвест».

После завершения сделки кардинальных изменений с точки зрения управленческих команд как «МегаФона», так и «ИКС Холдинга» не планируется, Геворк Вермишян и Антон Черепенников сохранят свои должности в компаниях. Холдинговую компанию «ЮэСэМ Телеком» возглавит гендиректор USM Иван Стрешинский, Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников станет операционным директором компании.

Как отметили в USM, «ИКС Холдинг» является уникальным активом, в который входят целый ряд лидеров рынка ИТ решений по таким направлениям, как системы хранения данных, информбезопасность, криптография и квантовые технологии, цифровая трансформация крупных предприятий, системы поддержки мобильных операторов, продукты на основе AI и машинного обучения, а также сильная инженерная школа и современная научнопроизводственная база.

«Мы рады приветствовать «ИКС Холдинг» в периметре группы USM. Наши компании связывает прочное партнерство. «ИКС Холдинг» — крупнейший поставщик «МегаФона» и уже сегодня предоставляет оператору целый ряд продуктов и услуг — от биллинга и CRM-платформ до систем защиты сетевой инфраструктуры.

Объединение сильных сторон этих компаний создаст широкий спектр синергий в разных сферах ИКТ, включая решения для корпоративного и государственного сектора, программное обеспечение и цифровую трансформацию крупных промышленных предприятий, — отметил Иван Стрешинский. — Помимо экономических и операционных преимуществ такого укрупнения телеком и IT активов в периметре USM, мы видим в нашей новой структуре стратегическую ценность. Наша амбиция – построить крупнейший в СНГ и Восточной Европе холдинг цифровых услуг и решений на базе двух флагманов в своих отраслях».