Москвичам спрогнозировали самый теплый день с начала весны

Самым теплым днем с начала весны в Москве станет 3 мая. В этот день воздух прогреется до 25 градусов, спрогнозировали в Росгидромете, передает агентство «Москва».

По данным синоптиков, потепление в столице фиксируется с конца апреля. В начале мая, 1-го и 2-го числа, ожидается до 11-13 и 15-17 градусов соответственно. Наиболее заметное потепление произойдет в воскресенье, 3 мая. Дневная температура составит около 23-25 градусов и превысит климатическую норму на 4-5 градусов, достигнув летних значений.

«Это будет самый теплый день с начала весны, но возможны кратковременные дожди и первые грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду», — приводит агентство сообщение службы. При этом отмечается, что характер погоды в столичном регионе не изменится вплоть до 5 мая.

Россиянам ранее уже рассказывали о погоде на период майских праздников. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха на первых майских выходных может достичь климатической нормы и составить до 15 градусов.

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