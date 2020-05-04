Ученый назвал условие появления иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов назвал «Российской газете» условие для появления иммунитета к коронавирусу.

По его словам, оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета против COVID-19 — это протекание болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов. Ученый пояснил, что необходимый для защиты организма иммунитет может не сформироваться в двух случаях: очень легкое или крайне тяжелое течение болезни.

В первом случае в организме человека не оказывается разрешающего количества вируса для того, чтобы выработать антитела. Во втором случае, когда не формируется иммунитет, причина в том, что при крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни. «У организма просто не хватает сил, а именно белков для формирования антител», — пояснил Ершов.

Как указал специалист, проблема коронавируса нового типа в том, что он появился недавно. Поэтому еще не прошло достаточно времени для «знакомства» с вирусом. «Из-за того, что это SARS, есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года», — сказал он, отметив, что подтвержденных данных этому нет.

Ранее генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин предупредил, что россияне, у которых выработались антитела к коронавирусу, не могут заразиться им повторно, однако их иммунная система более подвержена проникновению других инфекций. Он указал, что любые вирусы «подтачивают» иммунную систему и открывают дорогу для других инфекций, поэтому даже выздоровевшим нужно быть осторожнее.

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