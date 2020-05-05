Предсказано скорое наступление экономического кризиса

Бывший вице-премьер России, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович предсказал скорое наступление экономического кризиса. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Как отметил Дворкович, волна экономического кризиса еще не захлестнула многие сегменты экономики. По его мнению, ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми. «Основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне — в июле», — предположил он.

Помимо этого, глава фонда «Сколково» сослался на прогноз Банка России, согласно которому валовой внутренний продукт снизится от четырех до шести процентов. При этом Дворкович подчеркнул, что события могут развиваться как более благоприятно, так и наоборот. «Тем не менее пока, я думаю, стоит ориентироваться на прогнозы Банка России», — заключил он.

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